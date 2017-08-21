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В День знаний свердловские школы "окружат" 4000 полицейскихСегодня в 18:54

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С раннего утра.

С шести часов утра 1 сентября в школы Свердловской области отправятся более 4 000 полицейских, сотрудников Росгвардии и частных охранных предприятий. Вместе с нарядами патрульно-постовой службы и ДПС они будут следить за охраной порядка.

Подобные меры помогут предотвратить любой террористический акт, в том числе наезд на пешеходов. Об этом замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД РФ Эдуард Бородин рассказал на заседании Антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона под председательством первого вице-губернатора Алексея Орлова.

По данным главы Минобразования Свердловской области Юрия Биктуганова, во всех школах разработаны и утверждены паспорта антитеррористической защищенности. Большинство образовательных организаций оснащены тревожными кнопками.

На обеспечение безопасности школ к грядущему учебному году в бюджете региона было предусмотрено 312 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

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