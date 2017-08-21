Мужчина получил тяжелые травмы.

В Нижнем Тагиле пожилой мужчина получил серьезные травмы, упав в канализационный коллектор. По данному факту проводится прокурорская проверка.

62-летний пенсионер вечером 15 августа 2017 года в сумерках не заметил открытый колодец возле дома №20 по улице Быкова и провалился в него. Проведя на дне коллектора несколько часов, мужчина самостоятельно выбрался наружу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в результате падения тагильчанин получил серьезные травмы и был госпитализирован в одну из больниц города.

В ходе начатой проверки будет установлен хозяин опасного колодца, а также дана оценка соблюдению законодательства по обслуживанию жилфонда и правил благоустройства города.