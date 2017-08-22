×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Южном Урале выберут еще двух мусорных операторовСегодня в 09:30

  • Текст

Для Челябинского и Кыштымского кластеров.

До конца 2017 года на Южном Урале определятся с еще двумя операторами по обращению с отходами. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора региона, в ближайшее время на конкурсы выставят Челябинский и Кыштымский кластеры.

Мусорная реформа на Южном Урале проводится на протяжении года. Ранее чиновники выбрали подрядчика для Магнитогорского кластера. Им стало ООО "Центр коммунального сервиса". Первые квитанции за вывоз и утилизацию мусора компания разошлет в сентябре. Всего в регионе должно появиться 6 операторов. Подрядчиков найдут в том числе для Саткинского, Усть-Катавского и Карабашского кластеров.

Ожидается, что в Свердловской области конкурс по определению подрядчика объявят до конца 2017 года. Первые счета жителям будут выставлены летом 2018 года.

Цель реформы, которая сейчас проводится по всей России, - построить мусоросортировочные комплексы, добиться максимальной переработки отходов и свести к минимуму их захоронение. Правда, по словам экспертов, плата за мусор в итоге существенно вырастет.

Ранее по теме:
На Урале появился первый оператор по обращению с отходами

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×