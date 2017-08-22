Для Челябинского и Кыштымского кластеров.

До конца 2017 года на Южном Урале определятся с еще двумя операторами по обращению с отходами. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора региона, в ближайшее время на конкурсы выставят Челябинский и Кыштымский кластеры.

Мусорная реформа на Южном Урале проводится на протяжении года. Ранее чиновники выбрали подрядчика для Магнитогорского кластера. Им стало ООО "Центр коммунального сервиса". Первые квитанции за вывоз и утилизацию мусора компания разошлет в сентябре. Всего в регионе должно появиться 6 операторов. Подрядчиков найдут в том числе для Саткинского, Усть-Катавского и Карабашского кластеров.

Ожидается, что в Свердловской области конкурс по определению подрядчика объявят до конца 2017 года. Первые счета жителям будут выставлены летом 2018 года.

Цель реформы, которая сейчас проводится по всей России, - построить мусоросортировочные комплексы, добиться максимальной переработки отходов и свести к минимуму их захоронение. Правда, по словам экспертов, плата за мусор в итоге существенно вырастет.

Ранее по теме:

На Урале появился первый оператор по обращению с отходами