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Спасенного на Южном Урале медвежонка увезут в Санкт-ПетербургСегодня в 10:47

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Его выкупят за 50 тысяч рублей.

Медвежонка, спасенного жителем Троицка, увозят в Санкт-Петербург. Как рассказали "Уралинформбюро" в приюте "Велес", они планируют выкупить у хозяина животное за 50 тысяч рублей. Транспортировка обойдется еще в 20 тысяч рублей. Вчера днем сотрудники центра объявили о сборе средств. Уже к вечеру вся необходимая сумма была на счету.

История несчастного медвежонка прогремела на всю Челябинскую область. Житель Троицка увидел изможденного зверя на трассе Челябинск-Екатеринбург привязанным к фуре цирка-шапито. У него был серьезно травмирован глаз.

Горожанин выкупил измученное животное и увез к себе в Троицк. Однако долго держать зверя у себя южноуралец не хочет, поскольку у него уже есть несколько медведей. Кроме того, животному требуется дорогостоящее лечение. В приюте Санкт-Петербурга пока не знают, насколько серьезная травма у зверя.

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