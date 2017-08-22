Бесплатные для граждан.

Уральские регионы получат дополнительные 113 миллионов рублей на лекарства для обеспечения граждан, имеющих право на бесплатные медикаменты. Решение об увеличении субвенций приняло правительство России.

Общая сумма выделенных средств в 2017 году для регионов УрФО и Пермского края составит 3,51 миллиарда рублей. Больше всего получит Свердловская область – чуть более 1 миллиарда. Пермский край и Челябинская область получат по 600 миллионов. Меньше всего денег уйдет в Зауралье – 229 миллионов, передает "Уралинформбюро".

По итогам года все субъекты РФ получат 33 миллиарда рублей. В первом квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на бесплатные лекарства, увеличилось почти на 200 тысяч. Это и привело к увеличению финансирования.