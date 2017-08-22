×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Урал получит дополнительные 113 миллионов на лекарстваСегодня в 10:45

  • Текст

Бесплатные для граждан.

Уральские регионы получат дополнительные 113 миллионов рублей на лекарства для обеспечения граждан, имеющих право на бесплатные медикаменты. Решение об увеличении субвенций приняло правительство России.

Общая сумма выделенных средств в 2017 году для регионов УрФО и Пермского края составит 3,51 миллиарда рублей. Больше всего получит Свердловская область – чуть более 1 миллиарда. Пермский край и Челябинская область получат по 600 миллионов. Меньше всего денег уйдет в Зауралье – 229 миллионов, передает "Уралинформбюро".

По итогам года все субъекты РФ получат 33 миллиарда рублей. В первом квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на бесплатные лекарства, увеличилось почти на 200 тысяч. Это и привело к увеличению финансирования.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×