В 2016 году.

Корпорация ВСМПО-Ависма уделяет особое внимание поддержке бывших работников. Так, в 2016 году ветераны ВСМПО получили материальную помощь в размере 36,575 миллиона рублей.

Кроме того, дважды в год пенсионерам верхнесалдинского предприятия выплачивается дополнительное финансовое вознаграждение ко Дню Победы и Дню пожилого человека. В 2016 году на эти цели было направлено 7,173 миллиона.

Более 5 миллионов рублей пошло на оздоровление бывших работников. В Центре восстановительной медицины и реабилитации и дневном стационаре базы отдыха "Тирус" здоровье поправили 387 ветеранов предприятия. В заводскую поликлинику пенсионеры обращались 453 308 раз. В целом Диагностический центр провел 31 715 исследований, поставил 797 вакцин, 758 ветеранов прошли диспансеризацию. Еще 2,276 миллиона пошло на организацию отдыха в "Тириусе".

На проведение праздничных мероприятий и экскурсий было направлено 1,163 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Корпорации.

Не остаются без внимания и 884 ветерана ВСМПО, которые по состоянию здоровья не могут выйти из дома. В течение года председатели первичных организаций посетили каждого из них с подарками.

Следует отметить, что на 1 августа 2017 года на учете в Совете ветеранов ВСМПО состоит 8950 человек, 78 из них - старше 90 лет. Есть и долгожитель:10 декабря Анастасии Кирилловне Юдинцевой исполнится 103 года.