За несостоявшийся отпуск.

В Ростуризм поступило более 400 жалоб на отказы туроператоров возвращать средства клиентам, не полетевшим в Турцию из-за вируса Коксаки. 80% обращений касаются ООО "Туроператор Библио Глобус" и ООО "Пегас-Туристик".

Как сообщается на сайте Ростуризма, по закону, в случаях угрозы безопасности здоровью путешественников удерживать с них штрафы и пени при расторжении контрактов недопустимо.

Источник в туриндустрии пояснил "Уралинформбюро", что в случае тяжбы суд обязательно встанет на сторону туриста.

Вирус Коксаки бушует в нескольких турецких городах: в Сиде, Анталье, Аланье, Кемере и Белеке. Туристы жалуются на высокую температуру, рвоту, понос и сыпь. Некоторые привозят болезнь в уральскую столицу. По словам горожан, заразу уже подхватили малыши в детсадах.

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