Женщине с онкологией.

Компания Johnson & Johnson (J&J) должна будет выплатить 417 миллионов долларов жительнице Калифорнии Еве Эчеверриа. Такое решение принял суд Лос-Анджелеса, пишет Associated Press.

Женщина утверждает, что в 2007 году у нее развился рак яичников после почти 60 лет применения детской присыпки с тальком от Johnson & Johnson. Также она заявила, что косметическая компания должным образом не предупредила покупателей о риске использования минерала.

В сумму выплаты суд включил 68 миллионов долларов в качестве компенсации за моральный ущерб и еще 340 миллионов штрафной неустойки, передает "Уралинформбюро".

По словам представителя J&J Кэрол Гудрич, компания будет обжаловать данный вердикт. Сумма, присужденная американке, стала рекордной среди компенсаций, когда-либо выплаченных Johnson & Johnson по решению суда.

Ранее компания перечислила 110 миллионов долларов другой онкобольной из США.