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В Перми Lada популярней, чем в ЕкатеринбургеСегодня в 12:08

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В 2017 году.

Екатеринбург и Пермь вошли в ТОП-10 российских городов, где любят автомобили Lada. Рейтинг был составлен агентством "Автостат" на основании мониторинга продаж за январь - июль 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Тройку лидеров, естественно, возглавила Москва, где за семь месяцев было реализовано 5 193 новых машин "АвтоВАЗа". Это на 2,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Вторым оказался Санкт-Петербург с 4 261 (+1,3%), за ним следует Тольятти, где было куплено 3 690 Lada.

На четвертом месте расположилась Пермь, жители которой приобрели 2 527 машины, на пятом - Самара (2 451).

Также в десятку вошли Казань (2 312 автомобилей), Ижевск (1 945), Воронеж (1 745), Екатеринбург (1 637) и Уфа (1 609).

В целом за семь месяцев по всей России было реализовано 155 768 машин Lada - на 13,8% больше, чем за аналогичный период-2016.

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