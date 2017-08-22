В Шадринске.

Прокуроры внесли представление директору ООО "Уралхимзащита" Павлу Сергееву, построившему некачественные дома в Шадринске по программе переселения из аварийного жилья. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Так, в доме №6 по улице Луначарского, сданном 11 августа 2017 года, в нескольких квартирах намокают стены. В доме №28 по Гоголя, возведенном в 2015 году, частично разрушена отмостка, на стенах образовались трещины, посыпалась штукатурка.

Все недостатки застройщик будет устранять в рамках гарантийных обязательств.

Стоит отметить, что проблемы с качеством построенного по программе переселения жилья есть и в Кургане. Зимой в новостройках промерзали углы, летом - намокали стены. Зауральцы предполагают, что подрядчики работали тяп-ляп, чтобы уложиться в сжатые сроки. Они должны сдать все дома к 1 сентября 2017 года. В противном случае региональным властям придется вернуть в федеральный бюджет более 1 миллиарда рублей, выделенных на реализацию программы.

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