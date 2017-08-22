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Пермяков пугают встречей с медведямиСегодня в 12:34

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Косолапые выходят к людям.

Жителей Гремячинского района (Пермский край) предупреждают о возможной встрече в лесу с медведем и рекомендуют отказаться от походов за грибами и ягодами. По данным спасателей, из-за нехватки корма этим летом косолапые начали близко подходить к населенным пунктам.

Между тем, по словам районного охотоведа Ильи Палкина, опасаться медведей не стоит. Те куда больше боятся людей и предпочитают избегать встреч с ними.

"Подобные объявления размещаются в целях безопасности. Страшного ничего нет. Ситуация у нас под контролем. В случае чего, есть группа охотников, готовая производить отстрел животных", - рассказал "Уралинформбюро" специалист.

Он отмечает, что нынешним летом медведям голодно в лесу. Весна была холодная – ягод нет, вот они и выходят на поля и покосы в поисках муравейников.

"Я больше 20 раз видел медведей этим летом. Не исключено, что и другие люди их видели. Каких только баек не слышно! На прошлой неделе, по слухам, 10 человек погрызли".

Илья Палкин рекомендует всем любителям лесных прогулок и сборов грибов вести себя как можно громче. "Идете по лесу – говорите сами с собой, песни пойте. Это самый главный способ обезопасить себя. Медведь человека боится и первым не кинется на него".

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