Из-за ремонта теплосетей.

В Екатеринбурге с 23 по 28 августа 2017 года закрывается движение на участке улицы Карла Либкнехта от проспекта Ленина до Малышева.

По данным пресс-службы мэрии столицы Урала, ограничения связаны с работами по ремонту участка тепловой сети. Транспорт направят в объезд по улицам Пушкина, Красноармейской, Малышева и проспекту Ленина.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе движения ЕМУП "ТТУ", в связи с перекрытием Карла Либкнехта изменится движение троллейбусов девяти маршрутов. Отрезок от Центральной гостиницы до железнодорожного вокзала на несколько дней будет блокирован.

Троллейбусы №3, 18 и 19 будут отменены. №1 пойдет от Химмаша до Центральной Гостиницы, №11 – от Начдива Онуфриева до Академической, №15 – от Ботанической до Декабристов, №9 – от Табачной фабрики Альвис до Центральной гостиницы, №5 – от Коммунистической до станции метро Уралмаш, №17 – от Крауля до Центральной гостиницы.