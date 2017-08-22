Пассажиров с температурой отпустили домой.

Информация о детях с вирусом Коксаки, прилетевших 22 августа в Екатеринбург из Турции, не подтвердилась. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава, у двух пассажиров самолета 6 и 8 лет действительно была зафиксирована повышенная температура, их доставили в ГКБ №40 и после осмотра отпустили.

Вирус Коксаки атакует российских туристов на нескольких турецких курортах - в Сиде, Анталье, Аланье, Кемере и Белеке. Граждане жалуются на высокую температуру, рвоту, понос и сыпь. Некоторые привозят болезнь в уральскую столицу. По словам горожан, заразу уже подхватили малыши в детсадах. В уральских аэропортах всех туристов, прибывающих из Турции, проверяют медики.

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