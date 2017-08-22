И лечили негодными препаратами.

Начальники школьных лагерей Еманжелинска привлечены к административной ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области, в школе № 3 нарушались условия хранения продуктов, в школе №4 – суточные пробы хранились с нарушением санитарно-эпидемиологических требований и не проводился ежедневный осмотр работников пищеблока. В школе №9 обнаружилось лекарственное средство с истекшим сроком годности.

Шесть руководителей МБОУ СОШ оштрафованы на 3000 рублей каждый.