Тетрадки и ручки в портфель!

Нуждающимся семьям из Екатеринбурга помогут подготовить детей к новому учебному сезону - им подарят необходимые канцелярские принадлежности. В канун 1 сентября в уральской столице стартовала акция "К школе готов!", которую ежегодно проводит "Зяблицев-Фонд".

Как рассказал "Уралинформбюро" депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев, для участия в проекте приглашаются определенные категории жителей Кировского и Октябрьского районов города. К ним относятся матери-одиночки, опекуны, получатели пенсии по потере кормильца и многодетные семьи, воспитывающие детей младшего школьного возраста, а также родители детей-инвалидов.

Фонд принимает заявки от участников акции даже по телефону. Однако для получения школьного набора необходимо будет предъявить паспорт и документ, подтверждающий принадлежность к одной из указанных категорий.

Акция "К школе готов!" в Екатеринбурге проводится с 2012 года. В этом году ее организаторы планируют собрать в школу не менее 200 учеников.