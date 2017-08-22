Екатеринбургский балет улетел в Бангкок, а оркестр осталсяСегодня в 14:37
- Текст
Открывать сезон с оперой.
Екатеринбургский театр оперы и балета откроет ХIХ Международный фестиваль танца и музыки в Бангкоке. С 7 по 15 сентября труппа будет находиться с гастролями в Таиланде, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе театра.
"Для нас большая честь быть первыми. В 2017 году исполняется 120 лет установлению дипломатических отношений между Россией и Тайландом. Инициатор и главный организатор фестиваля Джаспал Сингх Уберой, большой знаток и поклонник русской культуры, решил доверить открытие нынешнего фестиваля нашему театральному коллективу, выбрав спектакли "Катя и Принц Сиама" и "Золушка", - отметил директор Екатеринбургского оперного Андрей Шишкин.
Постановка "Катя и Принц Сиама" создавалась шесть лет назад именно по заказу фестиваля.
Публика в Бангкоке четырежды рукоплескала уральским артистам в 2007-2011 годах, однако тогда были представлены только оперы. Балетная труппа екатеринбургского театра выступит на фестивале впервые.
Артисты уже похвастались, что будут жить в пятизвездочном отеле. Также их ждет праздничный банкет в ресторане, с площадки которого открывается великолепная панорама на тайскую столицу.
Оркестр же на этот раз остался дома - 14 сентября он вместе с оперой откроет 105-й театральный сезон премьерой "Волшебной флейты" Моцарта.
Балет покажет спектакли в Таиланде в сопровождении оркестра Башкирского театра оперы и балета под управлением главного приглашенного дирижера екатеринбургского театра Михаила Грановского (Москва).
Международный фестиваль танца и музыки в Бангкоке, получивший широкую известность во всем мире и заслуживший статус главного культурного события Таиланда, проходит под патронажем королевской семьи. По традиции он длится два месяца, программа мероприятия рассчитана на самые разнообразные вкусы, начиная от классической музыки, оперы и балета, заканчивая фольклором и джазом.
Ранее по теме:
Екатеринбуржцев удивят "Волшебной флейтой" в стиле стимпанк
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:05
На Южном Урале детский лагерь закрыли на карантин
Из-за кишечной инфекции.Сегодня в 16:56
Правительство Среднего Урала выведет "жучков"
Из телефонов.Сегодня в 16:37
Дума Асбеста разозлила противников завода Ротенберга
Активисты готовят митинг.Сегодня в 16:24
На Среднем Урале подросток погиб под колесами "Лады"
Водитель не увидел его в темноте.Сегодня в 16:19
Суд над владельцами собак-убийц стартует 30 августа в Тавде
Защита настаивает на реальных сроках.Сегодня в 16:13
Тюменский "Завод БКУ" выпустил почти 70 буровых установок
За 4 года.Сегодня в 16:09
Борис Дубровский велел поднять зарплаты южноуральцам
И успокоиться по поводу Томинского ГОКа.Сегодня в 16:00
Россия погасила последний долг СССР
Перед Боснией и Герцеговиной.Сегодня в 15:42
Под Екатеринбургом автобус столкнулся с фурой
Есть пострадавшие.Сегодня в 15:35
Кубок ЕВРАЗа по футболу впервые остался в Качканаре
А мог уехать в другую страну.Сегодня в 15:11
Тюменец разбился на квадроцикле
На следующий день после его покупки.Сегодня в 15:08
Екатеринбургские бизнесмены "задушили" жителей Юго-Запада зловонием
На Серафимы Дерябиной.Сегодня в 15:07
К серовчанам вышел медведь
Его ловят полицейские.Сегодня в 15:01
В Челябинске поезд сбил велосипедиста
Он был в наушниках.Сегодня в 14:52
В Тюменской области повышают "Культуру энергосбережения"
Достижения представят на ENES-2017.
Ещё в сюжете «Культуру - в массы!»
Главные новости
- Сегодня в 14:08Центр Екатеринбурга ждет "троллейбусный коллапс"
- Сегодня в 12:31Информация о детях с вирусом Коксаки в Кольцово оказалась "уткой"
- Сегодня в 12:21СКР прекратил уголовное дело "потеряшки" Димы Пескова
- Сегодня в 11:08Пермяки не видят альтернативы Максиму Решетникову
- Сегодня в 09:03Дворец "Уральских пельменей" отремонтируют за 17 миллионов.
Аналитика
"Урал" собирает ничейный мёд
В матчах с лидерами Премьер-лиги.
Резня в Сургуте: что известно на данный момент
Теракт или похождения сумасшедшего?
Ответьте, Якоб: чья это реклама?
Расследование "Уралинформбюро".