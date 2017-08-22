Открывать сезон с оперой.

Екатеринбургский театр оперы и балета откроет ХIХ Международный фестиваль танца и музыки в Бангкоке. С 7 по 15 сентября труппа будет находиться с гастролями в Таиланде, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе театра.

"Для нас большая честь быть первыми. В 2017 году исполняется 120 лет установлению дипломатических отношений между Россией и Тайландом. Инициатор и главный организатор фестиваля Джаспал Сингх Уберой, большой знаток и поклонник русской культуры, решил доверить открытие нынешнего фестиваля нашему театральному коллективу, выбрав спектакли "Катя и Принц Сиама" и "Золушка", - отметил директор Екатеринбургского оперного Андрей Шишкин.

Постановка "Катя и Принц Сиама" создавалась шесть лет назад именно по заказу фестиваля.

Публика в Бангкоке четырежды рукоплескала уральским артистам в 2007-2011 годах, однако тогда были представлены только оперы. Балетная труппа екатеринбургского театра выступит на фестивале впервые.

Артисты уже похвастались, что будут жить в пятизвездочном отеле. Также их ждет праздничный банкет в ресторане, с площадки которого открывается великолепная панорама на тайскую столицу.

Оркестр же на этот раз остался дома - 14 сентября он вместе с оперой откроет 105-й театральный сезон премьерой "Волшебной флейты" Моцарта.

Балет покажет спектакли в Таиланде в сопровождении оркестра Башкирского театра оперы и балета под управлением главного приглашенного дирижера екатеринбургского театра Михаила Грановского (Москва).

Международный фестиваль танца и музыки в Бангкоке, получивший широкую известность во всем мире и заслуживший статус главного культурного события Таиланда, проходит под патронажем королевской семьи. По традиции он длится два месяца, программа мероприятия рассчитана на самые разнообразные вкусы, начиная от классической музыки, оперы и балета, заканчивая фольклором и джазом.

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