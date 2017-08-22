На Серафимы Дерябиной.

Подрядчик екатеринбургского "Водоканала" "задушил" горожан, проживающих на улице Серафимы Дерябиной, зловонием.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, согласно договору с муниципальным предприятием, бизнесмен должен был доставлять сточные воды для утилизации на Северную и Южную аэрационные станции. Вместо этого они сливали жижу в люк смотрового колодца дренажной канализации.

За несоблюдение требований по обращению с отходами предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей.