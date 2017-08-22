Его ловят полицейские.

В Серове к людям вышел медведь. Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении гражданской защиты городского округа, зверя видели 22 августа 2017 года в районе молочного завода.

Никто из местных жителей, столкнувшихся с косолапым, не пострадал. Поисками животного занимаются полицейские. Не исключено, что медведь вернулся в лес.

Стоит отметить, что косолапые держат в страхе и жителей Гремячинского района Прикамья. Звери очень близко подходят к населенным пунктам. Охотоведы связывают это с голодным летом. Из-за холодной весны в лесу почти нет ягод.

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