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Каждый пятый россиянин перенес болезнь дыхательных путейСегодня в 18:20

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В прошлом году.

Россияне чаще всего страдают от болезней дыхательных путей: пневмонии, ларингита, трахеита и бронхита. По данным Министерства здравоохранения РФ, только в 2016 году было зафиксировано почти 21 000 случаев этих заболеваний на 100 000 человек, передает RT.

По мнению экспертов, дыхательные пути россиян уязвимы из-за привычки населения болеть "без больничных".

Тем не менее отмечается снижение смертности от простудных заболеваний в последние два года. В январе - июне 2017 года подобные недуги свели в могилу на 20 000 россиян меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает "Уралинформбюро".

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