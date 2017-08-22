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На Южном Урале детский лагерь закрыли на карантинСегодня в 17:05

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Из-за кишечной инфекции.

В Челябинской области закрыли на карантин детский лагерь "Аленка". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ЮУЖД, в ведомстве которой находится оздоровительное учреждение.

Для 267 воспитанников "Аленки" введено ограничение на посещение до конца смены 29 августа.

Карантин объявили после того, как один из воспитанников подхватил кишечную инфекцию. Сейчас ребенок находится в больнице.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в 2017 году на Южном Урале зафиксировано 42 случая энтеровирусной инфекции, из них 25 фактов заболевания вирусным менингитом и 17 – энтеровирусным фарингитом.

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