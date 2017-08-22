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На Среднем Урале мусор будут отслеживать в режиме онлайнСегодня в 17:14

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После перевода региональной схемы в электронный вид.

В Свердловской области приступили к разработке электронной модели территориальной схемы по обращению с отходами, которая была утверждена в сентябре 2016 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Среднего Урала, в специальную компьютерную программу будут внесены данные об источниках образования мусора, местах их накопления, а также о целевых показателях утилизации отходов.

По словам специалистов, электронная модель позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию с отходами, а также планировать перспективы развития отрасли.

"Мусорная" проходит по всей России. Полномочия по обращению с отходами изъяли у муниципалитетов и передали региональным властям. Они разработали территориальные схемы и должны до 2019 года определиться с регоператорами, которые возьмут на себя всю работу с мусором. Подрядчики должны будут по максимуму перерабатывать отходы и по минимуму захоранивать их на полигонах.

Стоит напомнить, что в Свердловской области регоператора обещают выбрать до конца 2017 года. Он начнет выставлять жителям квитанции летом 2018 года.

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