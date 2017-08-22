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Куйвашев вручил госнаграды спортсмену и ветерану Сегодня в 18:14

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И ещё 27 выдающимся уральцам.

Заслуженный мастер спорта России Евгений Виноградский и почетный председатель ветеранской организации СвЖД Александр Радионов 22 августа получили регалии "Почетного гражданина Свердловской области". Госнаграды, благодарности президента РФ и региональные знаки отличия выдающимся жителям Среднего Урала вручил врио губернатора Евгений Куйвашев.



Заслуженный мастер спорта России Евгений Виноградский и врио губенатора Евгений Куйвашев.

Торжественную церемонию приурочили к дню Государственного флага России, которая прошла на площадке Ельцин Центра, передает "Уралинформбюро". Ветеран Александр Радионов пришел на награждение вместе с правнуком Никитой, который заявил, что хочет быть похожим на своего деда.

Внука и молодое поколение напутствовал Александр Радионов

Всего было отмечено 29 человек, среди них представители различных профессий, в том числе кузнец на молотах и прессах, электрик, водопроводчик доменной печи, паяльщик по винилпласту, а также заместитель главврача Территориального центра медицины катастроф.

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