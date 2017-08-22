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Отдыхающих в Сочи напугал мощный смерчСегодня в 19:03

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Но с пляжа не выгнал.

Туристов в Сочи утром 22 августа 2017 года напугал смерч необычной формы.

На записи, размещенной в Интернете одним из очевидцев происшествия, видно, как мощный столб крутится над Черным морем, после чего превращается в тонкую воронку и распадается.

По данным синоптиков, подобные воронки будут возникать у берега Сочи еще на протяжении месяца, передает "Уралинформбюро". Специалисты связывают эти явления с крайне высокой температурой воды – на уровне 27 градусов.

Видео: Орудж Бабаши / YouTube

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