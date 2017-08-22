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Pegas Fly задерживает уральцев на КритеСегодня в 19:43

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На 10 часов.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживается прибытие туристов из Ираклиона и, соответственно, их отправка в столицу Крита.

По данным онлайн-табло аэропорта, прилет воздушного судна с 03:30 23 августа 2017 года переносится на 12:15. Обратный рейс в Ираклион намечен на 19:25 23 августа вместо 9:25. Прибытие и отправка воздушного судна откладывается по решению авиакомпании Pegas Fly.

Кроме того, Pegas Fly задерживает прибытие самолета из Монастира. Туристы приземлятся на уральскую землю в 09:50 23 августа вместо 02:30. В качестве причины указывается позднее прибытие.

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