В Екатеринбурге спалят "Высоцкий" в среду вечеромСегодня в 08:10
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Для тренировки.
23 августа 2017 года спасатели будут тушить возгорание на верхних этажах бизнес-центра "Высоцкий" в рамках масштабных учений.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в легенде предусмотрен наихудший сценарий развития пожара, когда системы автоматического пожаротушения не сработали. Эпицентр будет находиться на 51 этаже здания (на высоте 183 метра).
Планируется, что пострадавших со смотровой площадки будет эвакуировать вертолет Ми-8.
Всего на учениях будет задействовано 19 единиц техники и более 60 человек (пожарные, спасатели, медики, полицейские и сотрудники ГИБДД).
Екатеринбуржцев просят не беспокоиться. Ограничения движения транспорта в районе учений не будет.
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