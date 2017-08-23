С начальством.

Екатеринбуржцы готовы поступиться нормами морали ради больших денег.

Чаще всего жители уральской столицы в погоне за высокой зарплатой решают сменить сферу деятельности (68%) или переехать в другой город (47%). Еще 34% опрошенных могут ради повышения дохода отказаться от отпуска, а 27% - заниматься неинтересной работой, сообщили "Уралинформбюро" в исследовательском центре портала "Зарплата.ру".

Треть горожан в погоне за длинным рублем готовы сменить страну проживания, еще четверть согласны работать без выходных. Каждый десятый ради денег способен свести к минимуму общение с семьей.

17% екатеринбуржцев ради высокой зарплаты не побрезгуют откатами, а 10% могут вступить в интимные отношения с нужным человеком. Чуть меньше - 9% согласны "подсидеть" коллегу или начальника, каждый двадцатый способен пойти на обман людей.

"Любопытно, что екатеринбургские мужчины чаще женщин готовы подсиживать коллег и обманывать людей, зато совсем не готовы пойти на унизительную для них работу. Женщины Екатеринбурга, в свою очередь, скорее согласятся на секс по расчету и скучную работу, чем мужчины, зато реже готовы жертвовать общением с семьей", - комментирует специалист по связям с общественностью "Зарплата.ру" Тамара Кайшаури .

Стоит отметить, что в Кузбассе нравственные устои оказались гораздо крепче. Там на секс с начальством и "подсиживание" коллег готовы вдвое меньше жителей - по 5%. "Отказаться" от семьи смог бы лишь каждый четырнадцатый. А вот переехать в другой город ради высокой зарплаты мечтают 59% работающих.