Летом 2017 года.

Студенческие стройотряды ОАО "МРСК Урала" завершили трудовой сезон 2017 года. В филиалах компании было задействовано около 100 студентов. Среди них учащиеся УрФУ, Пермского национального исследовательского политехнического университета, Вятского госуниверситета, Пермского авиационного техникума имени А.Д.Швецова, Пермского стройколледжа, ЮУРГУ и Южно-Уральского госудДя арственного аграрного университета.

Для 40 студентов создали временные рабочие места в "Челябэнерго". Молодые люди работали электромонтерами по эксплуатации распределительных сетей, ремонту и монтажу кабельных линий, обслуживанию подстанций, ремонту оборудования распределительных устройств. Также они осваивали документацию, снимали показания с приборов учета, участвовали в строительных и ремонтных работах, монтаже линий электропередачи.

В "Пермэнерго" профессию энергетика осваивали 39 бойцов стройотряда. Молодые люди актуализировали схемы центров питания, практиковались в техобслуживании сетей, участвовали в общестроительных работах на энергообъектах, а также работали в специализированных программных комплексах.

В филиале "Свердловэнерго" в трудовой вахте были задействованы 20 студентов. Они изучали регламенты и правила заполнения паспортов и схем энергообъектов, занимались оформлением договоров по технологическому присоединению. Часть учащихся задействовали в расчистке трасс высоковольтных линий электропередачи 110 кВ. Также они благоустраивали территории охранных зон ВЛ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "МРСК Урала", работа студенческих стройотрядов на объектах электросетевого комплекса осуществляется под эгидой ПАО "Россети".