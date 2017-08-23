И алкоголя.

Нет Интернета - отпуск не удался, уверены более четверти россиян. Таковы данные онлайн-опроса, проведенного порталом turizm.ru, передает "Уралинформбюро".

Отдых без подключения к Всемирной паутине не представляют себе 27% российских туристов. Еще 14% респондентов в отпуске "жизненно нужен" алкоголь.

12% опрошенных просто необходим фен, а 6% - утюг. Еще 8% участников опроса отметили, что не смогут отправиться в путешествие без водительского удостоверения и машины.