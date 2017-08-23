"Россия" сбросит балласт в ОренбургеСегодня в 12:31
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Предрекают эксперты.
Авиакомпания "Россия" (дочернее предприятие "Аэрофлота") планирует оптимизировать численность персонала в своем оренбургском филиале. По данным СМИ, сокращения начнутся в сентябре 2017 года.
Остаться без работы рискуют порядка 300 человек, преимущественно сотрудники наземных служб, старшие бортпроводники и инструкторы, проработавшие долгие годы. Сотрудники филиала "Россия" отмечают, что уже пережили одно сокращение (когда банкротили компанию "Оренбургские авиалинии"), и тогда им пообещали, что под крылом "Аэрофлота" оптимизации больше не грозят.
Они направили коллективное обращение губернатору Оренбургской области Юрию Бергу. "В настоящее время руководством авиакомпании "Россия" готовится решение об изменении структуры, в рамках которой будет снята территориальная принадлежность летного и кабинного экипажей к г. Оренбург. Сотрудники уже проинформированы о предстоящих изменениях. Все это напрямую свидетельствует о скором прекращении деятельности всего Оренбургского филиала", - говорится в обращении.
В пресс-службе правительства Оренбургской области "Уралинформбюро" заявили, что губернатор встретится с коллективом: "Глава региона в курсе ситуации. Решение о встрече принято".
В оренбургском филиале авиакомпании "Россия" комментировать ситуацию, волнующую сотни сотрудников, отказались: "Официальных комментариев никто не даст".
Мрачные прогнозы относительно будущего оренбургского филиала дают эксперты. По словам независимого авиаэксперта Андрея Крамаренко, филиал рано или поздно ждет закрытие, поскольку "Россия" не готова нести расходы по его содержанию.
"Если вспомнить предысторию, "Россия" изначально планировала закрытие оренбургской авиакомпании. Тогда губернатор Оренбургской области встал на дыбы, и Савельеву (директору ПАО "Аэрофлот" - прим. ред.) пришлось решить вопрос компромиссно. Скандал разгорался нешуточный. Базирование в Оренбурге компании никогда не было нужно. Филиал сохранили ради того, чтобы потушить конфликт. Некоторым сотрудникам - пилотам, высоквалифицированным техникам могут предложить перевестись в Москву или Питер, поскольку избытка высокопрофессиональных авиакадров в России никогда не было. Можно, конечно, писать письма, жалобы, но "Россия" преследует свои коммерческие интересы, и расходы на оренбургскую компанию сюда не входят", - рассказал Крамаренко "Уралинформбюро".
В свою очередь, руководитель отраслевого агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев отмечает, что в Оренбурге авиабизнеса нет и в предстоящие годы не будет.
"Сам по себе регион сохранял авиакомпанию только за счёт того, что она выполняла полёты в интересах туриндустрии из других регионов, полёты в Москву из Оренбурга занимали небольшую часть маршрутной сети Orenair ("Оренбургские авиалинии", прекратили полеты в апреле 2016 года – прим. ред.). Соответственно, большая часть лётного состава жила в постоянных командировках, проводя дома ещё меньше времени, чем коллеги, которые работают в "Аэрофлоте" и живут в Химках. Авиасообщение с Оренбургом сохранится, в этом сомнений нет. А вот развитие авиабизнеса маловероятно", - уточнил собеседник агентства.
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