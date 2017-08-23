Из-за долгов перед поставщиками ресурсов.

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении сотрудников УК "Красный двор". Организация обслуживает две элитных высотки в переулке Красном.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, коммунальщики подозреваются в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Работники управляющей компании собирали с жильцов деньги за обслуживание домов, но до ресурсоснабжающих компаний средства доходили не полностью. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу не смогли уточнить сумму, о которой идет речь.

Между тем, информация о долгах коммунальщиков есть в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. В мае 2017 года МУП "Водоканал" подало в отношении УК "Красный двор" иск, требуя выплатить более 1,3 миллиона рублей. Задолженность копилась с лета 2015 года. Претензии муниципального предприятия признали обоснованными, в отношении УК ввели процедуру наблюдения.

Также в картотеке Арбитражного суда есть несколько исков от "Екатеринбургэнергосбыта". Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, общий долг обслуживающей организации перед ними - 4,5 миллиона рублей.