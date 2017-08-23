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Первоуральцу провели операцию по смене пола в паспортном столеСегодня в 12:35

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Он не заметил.

В паспортном столе Первоуральска 20-летнего юношу превратили в женщину. Ему выдали документ, где в графе пол значится "женский".

Как рассказал "Уралинформбюро" Ринат Лукманов, он не сразу заметил ошибку. Ляп обнаружила девушка молодого человека.

"Сегодня я пришёл в паспортный, мне сказали подойти к 14.00 и дальше выслушивать не стали. Причем со мной как-то грубо обращались, как будто это моя вина, а не их", - прокомментировал он.

По словам молодого человека, пока ошибка в документе ему нигде не помешала. "Я с этим паспортом получил полис обязательного медицинского страхования. Был сегодня в больнице, там тоже этого не заметили", - поделился Лукманов.

"Для исправления этой неприятной ситуации ему необходимо прийти по месту выдачи документа в офис МФЦ, либо в подразделение по вопросам миграции в отделе полиции. Документ будет заменен бесплатно, потому что допущена ошибка. Если проверка установит, что ее допустил сотрудник управления внутренней миграции, последует его наказание", - заявила "Уралинформбюро" официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Нина Пелевина.

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