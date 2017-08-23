#SpaceWeather prediction & practice: Top is eclipse prediction by @predsci on @NASAAmes comps; below is measurement by @NASA_Marshall pic.twitter.com/6lNvsVtB6n— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) 22 августа 2017 г.
NASA показало "великое американское" затмениеСегодня в 14:35
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Во всей красе.
Американское космическое агентство NASA опубликовало главные этапы полного солнечного затмения 21 августа 2017 года. Подобное явление произошло на территории США впервые за 99 лет и было хорошо видно в 14 штатах.
NASA вело прямую онлайн-трансляцию, но из-за наплыва посетителей сайт оказался перегружен и работал с перебоями, передает "Уралинформбюро".
Image of #Eclipse2017, made from 7 frames, shows @Space_Station, as it transits the Sun near Banner, WY. Flickr: https://t.co/PQFAbVSR32 pic.twitter.com/k0Lwc3i1as— NASA (@NASA) 21 августа 2017 г.
Так выглядело прохождение международной космической станции по солнечному диску во время затмения. С борта МКС тоже следили за тенью.
You probably saw #SolarEclipse2017 from Earth...but what did it look like from space? Check out these @Space_Station views: pic.twitter.com/6uPdyRFbXs— NASA (@NASA) 21 августа 2017 г.
Для желающих взглянуть на "великое затмение" с меньших высот было организовано наблюдение с борта самолета.
Но самые интересные видео были сняты с земли. Жители Орегона могли любоваться вот такой картинкой.
First glimpse of #SolarEclipse2017 totality in Oregon! Take a look here and watch our live stream for more: https://t.co/cOKssim1bY pic.twitter.com/g9zEbWFXfk— NASA (@NASA) 21 августа 2017 г.
В Небраске затмение выглядело чуть по-иному.
Here's #SolarEclipse2017 views of totality in Nebraska! Take a look here and watch our live show for more: https://t.co/cOKssim1bY pic.twitter.com/qFgqf3ZI2s— NASA (@NASA) 21 августа 2017 г.
А в Джефферсон Сити космическое таинство происходило под аккомпанемент сверчков.
Hear the crickets? During totality of #SolarEclipse2017 the crickets begin to chirp because they think it's night: https://t.co/cOKssim1bY pic.twitter.com/sztula7lkD— NASA (@NASA) 21 августа 2017 г.
В целом наблюдение за затмением велось с 11 космических кораблей, трех самолетов и 50 стратостатов, поднятых на высоту 30 километров.
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