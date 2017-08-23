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NASA показало "великое американское" затмениеСегодня в 14:35

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Во всей красе.

Американское космическое агентство NASA опубликовало главные этапы полного солнечного затмения 21 августа 2017 года. Подобное явление произошло на территории США впервые за 99 лет и было хорошо видно в 14 штатах.

NASA вело прямую онлайн-трансляцию, но из-за наплыва посетителей сайт оказался перегружен и работал с перебоями, передает "Уралинформбюро".

Так выглядело прохождение международной космической станции по солнечному диску во время затмения. С борта МКС тоже следили за тенью.

Для желающих взглянуть на "великое затмение" с меньших высот было организовано наблюдение с борта самолета.

Но самые интересные видео были сняты с земли. Жители Орегона могли любоваться вот такой картинкой.

В Небраске затмение выглядело чуть по-иному.

А в Джефферсон Сити космическое таинство происходило под аккомпанемент сверчков.

В целом наблюдение за затмением велось с 11 космических кораблей, трех самолетов и 50 стратостатов, поднятых на высоту 30 километров.

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