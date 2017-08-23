Во всей красе.

Американское космическое агентство NASA опубликовало главные этапы полного солнечного затмения 21 августа 2017 года. Подобное явление произошло на территории США впервые за 99 лет и было хорошо видно в 14 штатах.

NASA вело прямую онлайн-трансляцию, но из-за наплыва посетителей сайт оказался перегружен и работал с перебоями, передает "Уралинформбюро".

Так выглядело прохождение международной космической станции по солнечному диску во время затмения. С борта МКС тоже следили за тенью.

You probably saw #SolarEclipse2017 from Earth...but what did it look like from space? Check out these @Space_Station views: pic.twitter.com/6uPdyRFbXs — NASA (@NASA) 21 августа 2017 г.

Для желающих взглянуть на "великое затмение" с меньших высот было организовано наблюдение с борта самолета.

Но самые интересные видео были сняты с земли. Жители Орегона могли любоваться вот такой картинкой.

First glimpse of #SolarEclipse2017 totality in Oregon! Take a look here and watch our live stream for more: https://t.co/cOKssim1bY pic.twitter.com/g9zEbWFXfk — NASA (@NASA) 21 августа 2017 г.

В Небраске затмение выглядело чуть по-иному.

Here's #SolarEclipse2017 views of totality in Nebraska! Take a look here and watch our live show for more: https://t.co/cOKssim1bY pic.twitter.com/qFgqf3ZI2s — NASA (@NASA) 21 августа 2017 г.

А в Джефферсон Сити космическое таинство происходило под аккомпанемент сверчков.

Hear the crickets? During totality of #SolarEclipse2017 the crickets begin to chirp because they think it's night: https://t.co/cOKssim1bY pic.twitter.com/sztula7lkD — NASA (@NASA) 21 августа 2017 г.

В целом наблюдение за затмением велось с 11 космических кораблей, трех самолетов и 50 стратостатов, поднятых на высоту 30 километров.