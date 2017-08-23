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На Среднем Урале посыпались новые дома для переселенцевСегодня в 13:43

Фотография

Чиновники не могут повлиять на застройщиков.

В пяти свердловских муниципалитетах рушатся новостройки, возведенные в рамках программы переселения из аварийного жилья. Претензии к качеству домов есть в Камышлове, Дружинино, Первоуральске, Верхней Пышме и Шалинском городском округе.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ОНФ, в Камышлове еще в 2015 году были зафиксированы проблемы в двух домах по улице Строителей. Стены покрылись трещинами, крыша протекала, вентиляция не работала. В Шале в многоквартирниках по Ленина и Энгельса были обнаружены трещины на стенах, промерзали окна и текли трубы. Несмотря на обращения общественников в местные администрации, вопросы так и не были решены.

В Шале и Первоуральске застройщики вообще не успевают сдать некоторые объекты до 1 сентября 2017 года.

Ранее в список проблемных муниципалитетов по реализации программы переселения из аварийного жилья глава Свердловской области Евгений Куйвашев включил 9 муниципалитетов: Березовский, Первоуральск, Камышлов, Таборы, Ивдель, Шалю, Тавду, Ирбит и Верхнюю Туру.

Стоит отметить, что в рамках федеральной программы жилье предоставляется собственникам трущоб, признанных непригодными для проживания до 1 января 2012 года. После этой даты аварийный статус успели получить еще около 1 800 домов.

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