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Средний Урал потратил 463 миллиона на учебникиСегодня в 13:35

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Родителям покупать не придется.

На обеспечение свердловских школ учебниками область потратила 463 миллиона рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщила начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования регионального минобраза Наталья Сокольская.

Учебниками школы региона обеспечены полностью. Всего приобретено около 1 миллиона книг и порядка 20 000 единиц учебно-лабораторного, производственного и компьютерного оборудования. Материалы по обязательной теперь астрономии регион докупил в рамках федеральных субвенций.

В этом году учебные заведения Среднего Урала примут 481 000 школьников. Из них 56 000 – первоклассники, что на 1 000 больше, чем в прошлом году.

Из 1 046 школ регионе к 1 сентября не готова лишь одна – в Ачитском районе. Она пострадала во время летних ураганов. Ремонт должен закончиться к ноябрю. 40 учеников будут ездить на автобусе в школу в Ачите.

Под вопросом также открытие к Дню знаний школы № 84 в Екатеринбурге. Зданию требуется капительный ремонт. Надзорные органы проведут очередную проверку здания 30 августа, после чего примут окончательное решение: готова школа принимать учеников или нет.

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