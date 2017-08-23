Кандидата искали два месяца.

Центр по развитию туризма в Челябинской области возглавил Дмитрий Столбов. Член Общественной палаты сменил на посту Татьяну Бай, которая в конце июня написала заявление об увольнении по собственному желанию.

В планах нового руководителя - развитие туристической и инвестиционной привлекательности региона, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОП.

"У Южного Урала большой туристический потенциал: огромное количество озер, гор и пещер, удобное географическое положение. Территория богата памятниками историко-культурного наследия. Главное - отладить рычаги развития этой отрасли, чтобы она стала драйвером экономического роста региона. Но туризм несет не только материальную выгоду территориям, одна из его важнейших составляющих - это идеология здорового образа жизни, любви к природе и Родине, об этом тоже не стоит забывать. На сегодняшний день для развития туризма проделана большая работа. Правительством Челябинской области поставлены задачи, озвучены проблемы, которые необходимо решить. Остается засучить рукава и работать", - рассказал Дмитрий Столбов.