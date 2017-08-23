×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Туризм Южного Урала доверили развивать общественникуСегодня в 14:39

  • Текст

Кандидата искали два месяца.

Центр по развитию туризма в Челябинской области возглавил Дмитрий Столбов. Член Общественной палаты сменил на посту Татьяну Бай, которая в конце июня написала заявление об увольнении по собственному желанию.

В планах нового руководителя - развитие туристической и инвестиционной привлекательности региона, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОП.

"У Южного Урала большой туристический потенциал: огромное количество озер, гор и пещер, удобное географическое положение. Территория богата памятниками историко-культурного наследия. Главное - отладить рычаги развития этой отрасли, чтобы она стала драйвером экономического роста региона. Но туризм несет не только материальную выгоду территориям, одна из его важнейших составляющих - это идеология здорового образа жизни, любви к природе и Родине, об этом тоже не стоит забывать. На сегодняшний день для развития туризма проделана большая работа. Правительством Челябинской области поставлены задачи, озвучены проблемы, которые необходимо решить. Остается засучить рукава и работать", - рассказал Дмитрий Столбов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×