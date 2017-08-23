В честь юбилея.

ЕВРАЗ запустил фотопроект "Сильнее стали", посвященный 25-летию компании. Он рассказывает о героях отечественной металлургии и горнодобывающей промышленности.

По словам организаторов конкурса, главная ценность промышленного производства – это люди. Потому на фотоснимках - сотрудники ЕВРАЗа самых разных, но одинаково важных профессии. Среди них шахтеры, рудари, машинисты, горновые, сталевары, инженеры и представители других специальностей, чей труд связан с добычей руды, угля и производством стали.

Как сообщает "Уралинформбюро", "Сильнее стали" - это не только фотопортреты и производственные снимки. Также это истории от первого лица о том, почему герои выбрали свои профессии, что представляет из себя их работа и какие задачи они решают каждый день. О своих обязанностях уже рассказали водитель БелАЗа Алексей Черняков, сталевар Леонид Ларионов и бригадир шахты Александр Ляне.

Чтобы познакомить широкую аудиторию с теми, кто выбрал делом своей жизни металлургию и горную добычу, известный российский фотограф Дмитрий Лукьянов посетил ключевые российские предприятия ЕВРАЗа в Сибири, на Урале и в Туле.