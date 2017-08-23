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Тюменские дольщики ждут своих квартир 17 летСегодня в 14:44

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Вмешалась Генпрокуратура.

Заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарев выступил с критикой в адрес правительства Тюменской области. Действия областных властей по защите прав обманутых дольщиков он оценил как "несвоевременные и неадекватные сложившейся ситуации", передает "Уралинформбюро".

В обращении, направленном губернатору Владимиру Якушеву, говорится о самых многострадальных объектах региона. В списке "лидирует" комплекс многоквартирных домов (ул. Ленина-Кирова и квартал улиц Герцена-Камышинская-Смоленская-Дзержинского), строительство которого стартовало еще 17 лет назад. От действий застройщика ООО "ПСК Континент" пострадали 125 человек. Выплаты компенсаций участникам строительства прекращены в 2015 году, иного механизма помощи дольщикам так и не разработано.

С 2012 года тянется строительство многоквартирника в поселке Новотарманский (Тюменский район), застройщик которого был осужден за мошенничество. Вопрос о привлечении инвестора для возобновления строительства на объекте так и не был решен.

В Тобольске также не обошлось без мошенничества. "Компания "Столицстрой", начавшая строительство в районе улиц Ремезова-Октябрьская-Ленская, похитила деньги своих клиентов (свыше 44 миллионов рублей) и попала под уголовку. Уже несколько лет дольщики сидят без крыши над головой.

"Обозначив конкретные проблемы в рассматриваемой сфере правоотношений, Юрий Пономарёв предложил главе исполнительной власти региона принять в рамках имеющихся полномочий дополнительные меры по защите и восстановлению прав граждан", - говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры РФ.

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