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В Тюменской области от гриппа привьют каждого второгоСегодня в 14:33

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Многих – за деньги.

Департамент здравоохранения Тюменской области планирует привить от гриппа 45% населения – это порядка 665 тысяч человек. В прошлом году показатель не превысил 41%. Об этом "Уралинформбюро" рассказала начальник управления организации медицинской помощи регионального департамента здравоохранения Татьяна Новикова

За счет федеральных средств регион заказал 570 200 доз вакцины. В первую очередь ее будут ставить детям, пенсионерам, беременным, работникам медицинских учреждений и торговли. Часть тюменцев, по расчетам чиновников, поставят прививки за свой счет или за счет работодателя.

В область уже поступило 200 тысяч доз . Это отечественные препараты Совигрипп, Гриппол и Инфлювак. Роспотребнадзор предсказал ранний подъем сезонной заболеваемости, поэтому закончить вакцинацию медики планируют к октябрю.

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