Свердловчане увидят крупный астероидСегодня в 14:22
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В ночь перед Днем знаний.
В ночь на 1 сентября 2017 года жители Свердловской области смогут наблюдать за астероидом Флоренс. Именно в это время космическое тело диаметром порядка пяти километров подойдет к Земле на максимально близкое расстояние - 7 миллионов километров.
"Его можно будет разглядеть в бинокль или заснять на зеркальную камеру с длинной выдержкой. Астероид пройдет по созвездиям Козерога, Водолея, Дельфина, Лисички и Лебедя", - рассказал "Уралинформбюро" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
Но даже в хорошую оптику будет видно лишь небольшую звездочку. Детальные снимки поверхности Флоренс смогут сделать лишь несколько радиотелескопов, один из которых расположен в Аризоне, отметил ученый.
Тех, кто боится, что астероид столкнется с Землей, В.Санакоев успокоил: ничего страшного не произойдет. Только с начала этого года мимо нашей планеты на гораздо меньших высотах прошло более тысячи космических тел.
Рисунок: блог Федора Шарова
Астероид Флоренс был открыт 2 марта 1981 года американским астрономом Шелте Басом на обсерватории Сайдинг-Спринг (Австралия). Свое имя он получил в честь известной британской сестры милосердия и общественного деятеля XIX - начала XX веков Флоренс Найтингейл.
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