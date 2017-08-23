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"АвтоВАЗ" определился с ценами на универсал Lada VestaСегодня в 16:12

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Больше 800 тысяч за "полный фарш".

Глава "АвтоВАЗа" Николя Мор озвучил предполагаемую стоимость универсалов Lada Vesta. В максимальной комплектации автомобиль можно будет купить за 800 с небольшим тысяч рублей.

"Lada Vesta SW (station wagon — универсал) будет немного дороже в базовой версии и еще немного дороже для версии Сross. Vesta SW Cross в максимальной комплектации с мотором 1,8 будет стоить дороже 800 тысяч", - рассказал он журналистам. На сегодня минимальная стоимость седана Lada Vesta - около 550 тысяч рублей.

Производство новинки начнется в ближайшее время, в продажу машины поступят в конце 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW созданы на основе одного типа кузова, только Cross имеет более высокий дорожный просвет - 203 миллиметра против 178.

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