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Золотой Ленин: в Челябинске обновят вождя за 18 миллионов рублейСегодня в 16:29

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Радуются чиновники.

Аварийный памятник Ленину, установленный на площади Революции в Челябинске, дождался реконструкции. На его ремонт из различных источников запланировано выделить 18 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в гордуме.

По словам начальника управления культуры Дмитрия Назарова, на сегодня закончено инженерно-техническое обследование скульптуры, в ближайшее время пройдет аукцион на разработку научно-проектной документации.

Председатель Челябинской гордумы Станислав Мошаров отметил, что памятник Ленину долгое время находился в федеральной собственности, а потому ремонтные и косметические работы на средства городского "кошелька" не проводились. Когда монумент пришел в негодность, а его состояние признали аварийным, было принято решение взять Ильича на баланс города.

Впрочем, новость о глобальном ремонте памятника обрадовала далеко не всех челябинцев. "Его что, золотом покрывать собираются? Или Крупскую рядом поставят?" – удивляются пользователи соцсетей. Другие называют ремонт "сумасшествием" и предлагают вдобавок оживить Ленина в Мавзолее.

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