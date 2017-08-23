Круживший над ЧЭМК.

22 августа 2017 года челябинцы сняли на камеру гигантский черный "смерч" на территории электромеханического комбината. Горожане выложили видео на YouTube, передает "Уралинформбюро".

На кадрах видно, как над кучей шлака образовывается вихрь. Он достигает в высоту нескольких десятков метров. "Смерч" кружит всего около 30 секунд, а затем резко рассеивается.

"Кошмар! Вот это да! Такая высота! Это портал в космос", - комментирует голос за кадром.

Видео: Андрей Дуб, YouTube