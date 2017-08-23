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Дорогу до Серебрянки укатают к октябрюСегодня в 19:18

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А потом еще год будут наблюдать за полотном.

На Среднем Урале продолжают строить дорогу до Серебрянки, на отсутствие которой жаловались президенту РФ Владимиру Путину местные жители.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, сейчас рабочие занимаются восстановлением земляного полотна из скального грунта и засыпкой пучинистых участков.

"Дорога не простая, раньше имела статус лесной. После проведенного ремонта она должна улежаться, потому что здесь очень много пучинистых мест. К октябрю мы полностью укатаем полотно, весь следующий год мы будем мониторить места выхода на поверхность грунтовых вод. Участки, где дорога устроится, будем асфальтировать", - заявил глава регионе Евгений Куйвашев.

Стоит напомнить, что на строительство дороги из областного бюджета было выделено 250 миллионов рублей. К 1 июня 2017 года подрядчикам удалось сделать проезжую часть проходимой для автомобилей и большегрузного транспорта, также по ней пустили рейсовый автобус.

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