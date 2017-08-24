Эксперты не уверены в безопасности полетов.

Авиасообщение между Россией и Египтом не возобновится в 2017 году, пишут "Известия" со ссылкой на собственные источники. Это связано с неуверенностью в безопасности египетских аэропортов.

На данный момент эксперты отмечают улучшение ситуации по авиабезопасности только в Каире. Туда будут запущены регулярные рейсы. Аэропорты в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе проверят до 30 сентября, но о возобновлении чартеров в ближайшее время речи не идет, передает "Уралинформбюро".

Авиасообщение между Россией и Египтом было закрыто с ноября 2015 года после теракта на борту А321 "Когалымавиа".

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