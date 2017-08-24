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Магнитогорский ОМОН служит без врача несколько месяцевСегодня в 12:19

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Срочно нужен кандидат.

В Магнитогорске ОМОН Росгвардии по Челябинской области несколько месяцев работает без врача.

"К нам приходят кандидаты на должность, но кто-то не подходит по состоянию здоровья, кого-то не устраивают командировки. У нас же часто приходится выезжать в другие регионы - в Ингушетию, Чечню. Поэтому женщин мы даже не рассматриваем", - сообщили "Уралинформбюро" в ведомстве.

Требования к кандидатам строгие. Это должен быть физически развитый мужчина не старше 35 лет и не ниже 170 сантиметров. Высшее медицинское образование обязательно.

За работу врачу обещают стабильный заработок, соцгарантии, частичную оплату съемного жилья, длинный отпуск и санаторно-курортное лечение.

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