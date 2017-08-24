С 35%.

За первое полугодие 2017 года объем нелегальной водки на российском рынке составил 7%, тогда как год назад этот показатель составлял почти 35%. Такие данные приводят "Известия".

Специалисты Росалкогольрегулирования (РАР) обследовали 526 тысяч декалитров водки, из которых порядка 40 тысяч декалитров пришлись на производство и оборот незаконной продукции. В числе самых распространенных нарушений – продажа напитков с поддельными специальными и акцизными марками и несоблюдение минимальных цен на спиртное, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что во 2 квартале 2017 года изменилась минимальная розничная цена на водку – она составила 205 рублей за пол-литра. Возможно, не все торговые сети успели оперативно учесть это при продажах, отметил источник в РАР.

Существенное снижение объемов нелегальной водки в службе объясняют эффективной работой госсистемы учета производства и оборота алкоголя ЕГАИС. Система, внедряемая в России с 2006 года, спустя 10 лет была распространена на всех участников оптово-розничного звена – оптовые склады, магазины, предприятия общественного питания.

Кроме того, с 2014 года подделка марок преследуется по статье 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). В июле 2016 года вступили в силу поправки, ужесточившие предусмотренные статьей санкции.

Между тем, по оценке Минпромторга доля нелегального рынка крепкого алкоголя в России составляет 50-70%, то есть порядка трети розничных точек работают нелегально. Министерство финансов оценивает долю теневого алкогольного рынка в России в 20–30%.