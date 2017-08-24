Екатеринбургский мемориал защитят от застройщиковСегодня в 10:34
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Охранными зонами.
Мемориальный комплекс на Широкореченском кладбище защитят от застройщиков охранными зонами. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок, сообщает "Уралинформбюро".
Заказчиком аукциона, намеченного на 28 августа, выступил Екатеринбургский центр по охране и использованию объектов культурного наследия. На разработку охранных зон памятника воинам Великой Отечественной войны, умершим от ран в госпиталях Свердловска, муниципальный бюджет готов выделить не более 545,4 тысяч рублей.
Проектировщикам необходимо определить "неприкосновенную" зону вокруг мемориала и режимы ее использования, в том числе и с точки зрения градостроительных регламентов, провести геодезические изыскания на площадке, составить перечень объектов, расположенных в границах памятника и имеющих признаки объекта культурного наследия. Все работы должны быть выполнены до 20 декабря 2017 года.
Как сообщили "Уралинформбюро" в Екатеринбургском центре по охране и использованию объектов культурного наследия, необходимость зонирования территории мемориала вызвана непредсказуемостью градостроительных планов, реализуемых в столице Урала. При этом пока неизвестно, будет ли в охранных зонах ограничено захоронение праха умерших в родственные могилы.
Следует отметить, что в непосредственной близости от Широкореченского кладбища реализуется проект строительства улицы Анатолия Муранова на участке от улицы Соболева до Объездной дороги. Кроме того, в 2015 году мэрия Екатеринбурга выставила на аукцион 12 земельных участков в границах улиц Краснокамской-Плотников-Викулова-Коперника.
Эти участки расположены через дорогу от Широкореченского кладбища. По итогам аукциона компании "ДельтаСтрой" было поручено разработать проект планировки и межевания этой территории.
Мемориальный комплекс на Широкореченском кладбище был открыт в 1975 году. На его территории захоронено 814 воинов, умерших от ран в госпиталях Свердловска в годы ВОВ. В 2015 году мемориал был отреставрирован: рядом со стелой был зажжен Вечный огонь, а по периметру площадки установлено шесть монументально-исторических рельефов "Вехи Великой войны".
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