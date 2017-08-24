Это самый популярный досуг.

Количество платежей екатеринбуржцев в барах этим летом выросло в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе "Яндекс.Деньги". Питейные заведения и ночные клубы – самый популярный досуг у жителей столицы Урала.

Расходы екатеринбуржцев на развлечения летом 2017 года в целом выросли в 6,3 раза. А средний чек на развлечения в этом году увеличился в 1,6 раза — с 687 до 1 108 рублей.

Жители мегаполиса стали гораздо чаще посещать квесты – по сравнению с прошлым летом продажи билетов увеличились в 5 раз. Походов в кинотеатр стало больше в 3,4 раза, а в цирк — в 2,6 раза.

Следует отметить, что в исследовании учитывались только платежи екатеринбуржцев через Яндекс.Кассу и с карт Яндекс.Деньги.