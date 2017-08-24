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Пропавших 22 года назад альпинистов нашли на МонбланеСегодня в 11:54

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В растаявшем на жаре леднике.

Француз обнаружил на итальянской стороне Монблана тела трех альпинистов, исчезнувших без вести почти четверть века назад.

Трупы находились в растаявшей части ледника, который постоянно смещается. "Мы можем предположить, что они погибли в 1995 году", - цитирует представителя местной полиции The Guardian.

На снимке видно, что тела были связаны веревкой. После того, как останки извлекут из ледника, будет проведена процедура их опознания.

Случаи обнаружения в горах тел давно пропавших людей участились летом 2017 года - в Европе установилась небывалая жара, и ледники в Альпах начали таять, передает "Уралинформбюро".

Чаще всего находят погибших от несчастных случаев или самоубийц, некоторые трупы становятся причиной для возбуждения уголовных дел. Не исключено, что среди останков могут быть и тела солдат Первой и Второй мировых войн, совершавших переходы через Альпы.

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