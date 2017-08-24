Изменились сроки ремонта.

В Екатеринбурге 23 августа закрыли перекресток улиц Мамина-Сибиряка и Первомайской. Его перекрытие планировалось на 15 сентября. Но строительная компания "Строй-Проект" изменила график ремонта сетей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской администрации.

Службы уже ведут работы на перекрестке и на участке улицы Первомайской от дома №28 до Мамина-Сибиряка.

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